ENDISELT KÜLM: ettevõtjad majanduse edendamisel enam riigile ei looda. „Seda oleks praegu palju nõuda.“

8. detsembril on pankurid, ettevõtjad ja muud majandustargad kogunenud seminarile „Millisel kursil on Eesti majanduse konkurentsivõime?”, et otsida avatud majandusega väikeriigi edu valemit. „Majandus on tsükliline. Alati läheb ühel paremini ja teisel halvemini, kuid ka raskel ajal on oluline investeerida ja teha reforme, et olla tulevikus konkurentsivõimelisem,” märgivad pankurid.