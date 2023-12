MAGUS KRAAM: sisering krahmab Infortari aktsiaid

Miljardikäibega Infortar teatas 20. novembril, et teeb aktsiate avaliku pakkumise ja taotleb Tallinna börsil noteerimist. „Infortarist on saanud üks Eesti suurimaid ettevõtteid. Järgmine loogiline samm on olla börsil ja avalik,” põhjendab otsust ettevõtte juhatuse liige Ain Hanschmidt.