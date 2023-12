Rikka rahva reisid: pulmad Antarktikas või puhkus eralennuki ja isikliku ülemteenriga

Eesti suurimal reisibürool Estravel on nõudlike turistide tarbeks eraldi Platinum Club osakond, kus pannakse inimese soovide järgi talle kokku eksklusiivsemaid reise. „Kliendi isiklik reisikonsultant teab juba tema soove ning enamus reise pannakse kokku nn rätsepatööna,“ ütleb Estraveli turundusjuht Katrin Aaslaid. „Kui vaadata tänavust aastat ning hinnaklassi ca 10 000 eurot reisija kohta, siis on populaarseimad sihtkohad olnud Araabia Ühendemiraadid, Prantsusmaa, Maldiivid, USA, Kreeka, Portugal, Horvaatia ja Suurbritannia.“ Reisid on kestnud viiest 15 päevani.