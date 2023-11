Mugav sissetulek või otsustusvõimetus? Riigifirmade riskid jäävad maksumaksja kanda

Arvamusliidrid leiavad, et riigikapitalism on ebaeetiline: sisuliselt on see maksumaksja rahaga hasartmängu mängimine. „Iga ettevõtlusega kaasneb risk, mis kipub tihtipeale realiseeruma,” ütleb tööstuskontserni Tarmeko omanik Jaak Nigul. „Kas selliseid riske, normaalseid ettevõtlusriske, peaks maksumaksja koguaeg taluma ja võtma?”