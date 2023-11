KATKEND RAAMATUST | Aasta Provence`is: inimesed on rõõmsad, päike paistab ja jahe roosa vein on välja valatud

Mida teha, kui põhjamaine külm teeb meele mõruks ja kui su adrenaliiniallikaks pole mitte langevarjuhüpped, vaid hüpe tundmatusse. Kirglik maailmarändur ja veel kirglikum toidugurmaan Juta Raudnask otsustas kolida aastaks perega Lõuna-Prantsusmaale ja vaadata, mis juhtub. Tuleb välja, et juhtubki - kodu nad ei leia, autosse murtakse sisse, prantsuse keel nõuab ajult igapäevast jõutreeningut ja asjaajamise vaevalisus võib üleöö halliks muuta. Aga sellegipoolest kinnitab ta, et elu lõunas on nautimiseks, sest päike paistab, lavendlid lõhnavad, inimesed on rõõmsad ja jahe roosa vein on alati välja valatud.