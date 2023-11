KONTRASTIDE LINN ATEENA: talvel on ilm jahedam ning turiste ja trügimist vähem

„Sõltub sellest, mis ootustega keegi Ateenasse tuleb,“ arvab Margareth Sengbusch ajakirjaniku kahtluse peale, et kui Kreeka saared on eestlaste seas väga populaarsed, siis Ateenasse suhtutakse vähe skeptiliselt. „Kes loodab näha ilusat linna nagu näiteks Rooma, võib tõesti pettuda,“ tõdeb kümme aastat Ateenas elanud eestlane, et mõnes mõttes ta kaasmaalaste kõhklusi ka mõistab. Ateena võlu seisneb pigem selles, et ta õpetab sind ilu nägema seal, kus sa seda muidu näha ei oskaks.