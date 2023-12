Allahinnatud toidukaupade ost on kasulik nii rahakotile kui ka keskkonnale

Kiiresti rikneva toidu säilimisaega tähistatakse müügipakendil sõnapaariga „kõlblik kuni“. See on toidu tarvitamise lõpuaeg, milleni valmistaja või pakendaja tagab selle, et toit on söögikõlblik, kui on kinni peetud õigetest säilitamistingimustest. Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido ütleb, et neil saavad tooted soodushinna peale samal päeval, kui on toote „kõlblik kuni” viimane päev. See, kas soodushinnad lisatakse päeva esimeses või teises pooles, sõltub mitmest tegurist, alustades kauba kogustest ja lõpetades tööülesannete hulgaga poes.