50 000 INIMEST VAESUSES. Koduta mees: „Kui sul pole tööd, pole sul raha ja kui sul raha pole, ei saa omale elamispinda. Kui pole elamispinda, ei võeta tööle.“

Kui kohtad tänaval kodutut, kes on pesemata, tal on kirbud ja täid, tal ei ole hambaid suus ning tema riided on määrdunud ja roojased, siis on see ehtne näide sellest, kuidas inimesel on tekkinud õpitud abitus seoses ettearvamatus ja ebastabiilses keskkonnas (tänaval) elamisega ning seda olukorda ei suuda nad enam kontrollida. Seetõttu hakkavad nad uskuma, et selline elu on normaalne ning neil puudub jõud ja tahtmine muutuda.