„Ta oli nii ilus naine!“ 62aastane Jaan kaotas armumise ajel poole oma rahulolufondist

Samal ööl helistas Tatjana aga mulle Messengeris ja nuttis südantlõhestavalt! Tatjana sõnul sai tema hull eksmees kuidagiviisi minust teada, viis tütre minema ning hoidis nüüd last pantvangis ja nõudis Tatjanalt raha... Ta ütles, et eksmees nõudis tütre vabastamise eest 10 000 eurot.

Tatjana tundus silmnähtavalt endast väljas. Pisarsilmil küsis ta minu käest, kas saan teda praegu rahaliselt aidata, sest politseid on ta mehele varem kutsunud, kuid esiteks saab ta siis mehe käest peksa ja teiseks: riigis käimasoleva sõjaolukorra tõttu ei uskunud Tatjana, et politsei saaks olukorra kiiresti lahendada. Tatjana arvas, et tark oleks maksta, sest niiviisi ei peaks ta selle mehega siis enam kunagi kokku puutuma ja saaks ise lõplikult Eestisse minu juurde elama tulla! Ja ma rõhutan: päriseks elama. Nii saaksin mina temale ja tema tütrele turvalist elu pakkuda. Ainult mind ta enda sõnul igatses ja armastas. See kõik mõjus mulle tol hetkel väga traagiliselt ja usutavalt.

Ma olin kurb, aga salamisi ka rõõmus. Siin oli tegelikult minu võimalus Tatjanaga lõpuks päriselt suhet alustada. Uurisin, kui palju Tatjanal endal praegu raha on. Tatjana selgitas, et tal ei ole hetkel ligilähedalegi sellist summat, kuid ta müüb maha oma Ukraina korteri, sest seal ta enam rahus elada ei saa. Kuna korterimüük võtab oma aja, pakkus Tatjana välja, et me saame ju sõlmida eraisikutevahelise laenulepingu, ja seda senikaua, kui oleme koos ühe katuse alla kolinud ja tema oma korteri müügist raha saab.

Ma olin nõus. Jah, tõesti. Nõus laenama 10 000 eurot, pealegi Tatjana ise pakkus ja saatis mulle lepingupõhja manusega, kuhu panin kirja laenatava summa ja just needsamad eeltoodud tingimused, panin allkirja ja saatsin signeerimiseks Tatjanale. Ta tegi seda. Seal oli tema ees- ja perekonnanimi, mis klappisid Facebooki kontoga, isikukood ja paar muud kirjet. Kõik tundus klappivat. Mõelda vaid, juba varsti pidin seda imeilusat naist oma käte vahel hoidma!

Mul oli rahulolufond, millesse olin kogunud 22 450 eurot. Sealt ma armununa 10 000eurose ülekande ka tegin.

Tatjana oli ülimalt tänulik, ta nuttis, tänas ja lubas, et sõidab minu juurde kohe esimesel võimalusel. Kusjuures see oli ka usutav, sest varem oli ta isegi uurinud, milline kool tema tütrele kõige lähemal asuks, mis on minu aadress ja millise transpordiga siia saab, kas nemad ja nende asjad mahuvad ikka ilusti ära – see kõik oli minu jaoks siiras. Naine tundis huvi uue elukoha vastu ja meie olime omavahel südamlikus suhtluses poolteist kuud. Kaua sa ikka veel õnne edasi lükkad?

Jäin Tatjana tütrega toimunud ootamatute sündmuste kohta infot ootama, kuid Tatjanat polnud enam Messengeris mitmeid tunde. Minu murekirjadele ja helistamistele ei vastatud. Tundidest said päevad. Ja siis tekkis mul tõeline hirm! Kuni ühel päeval oli Tatjana konto kustutatud. Mõni kuu hiljem avastasin täiesti juhuslikult Facebookis Tatjana pildiga profiili, aga see oli hoopis teise nimega naise konto! Siiamaani mõtlen, kuidas saab keegi nii teha, eriti nii armas ja ilus naine!