KINNISVARA VÄLISMAAL? Hispaaniasse kolinud pere: „Kõik läks nii ladusalt, nagu oleks meid siia ammu oodatud!“

Hingehinnad Eesti kinnisvaraturul on pannud inimesi välisriikide poole vaatama. Eelkõige soovitakse vara soetada soojematesse paikadesse, ent oluliseks on saanud ka turvalisus – Venemaa külje alt püütakse võimalikult kaugele pageda. Paraku saavad seda teha vaid need, kel raha olemas. Pangad välismaist vara finantseerima ei kipu.