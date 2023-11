RAHA POLE, AGA PIDU KESTAB! Kuidas võlgnikest ärimehed uue firma alt edasi sehkendavad

Raul Pint (hüüdnimega Likvidaator), kes on võlgades firmasid aastaid manalateele saatnud, sai ärikeelu tänavu juulis. Mees ise usub, et langes kibestunud keskealiste naisjuristide kättemaksu ohvriks. Äriregistri andmetel on ta seotud rohkem kui tuhande ettevõttega. Oma elukohaks väidab ta olevat Lõuna-Sudaani.