KATKEND RAAMATUST | Malaisia: söömine on siin riigis justkui täiskohaga töö – vahele ei tohi jätta ühtegi söögikorda ja alati peab innukalt järgmisi roogi maitsma

Malaisia on oma hõrgutiste poolest tuntud, sest siin on segunenud erinevad rahvused ja köögid. Maitseelamusi pakuvad nii maailmatasemel restoranid, kus on udupeened laudlinad, lauahõbe ja krõbedad hinnad, kui kohalik tänavatoit, mis enamasti keedetakse või praetakse ning keeratakse kokku sealsamas kohapeal. Palju on riisi- ja nuudliroogasid ning muidugi ei puudu kusagilt ka vürtsid. Siin ei pöörata tähelepanu toidu tervislikkusele ega väljapanekule, vaid põhiline on maitsemeele kaudu saadud elamused. Tänaval tehtud toit lööb alla ka hinnad, sest pinna rent on odav või hoopis tasuta käes ning toorained soodsad.

Asun Liviale asjatundlikult kohalikke delikatesse tutvustama, sest olen pool aastat siinseid veidrusi juba proovida saanud. Töökoha vastas on suur ärikolledž Sunway University, ja kuna tudengitel teadupärast rahakott õhuke, on ülikooli kõrval end sisse seadnud Rock Cafe. Kohvikust on aga asi kaugel, sest tegemist on odava toidu mekaga, kus juba dollari või paari eest saab korraliku kõhutäie. Siin laiub justkui turg, kus igal letil pakutakse midagi omapärast ja sööjaid leidub kõigele.

Sada seitset viisi valmistatud riisi ja nuudleid, aga ka läänelikule maitsele tuttavad burgerid, friikartulid ja isegi Belgia kohevad vahvlid. Ei puudu ka mujalt Aasiast pärit eksootilisem kraam – Vietnami pho ja külmad kevadrullid, indoneesiapärane magushapu kaste, millega kaetakse kõike söödavat, Korea grillkana. Välialal on päikese eest varju pakkuvad suurte markiisidega pikniku pingid ja tellimuse esitamise järel ilmub söödav kliendi ette enamasti välgukiirusel, sest maksmine toimub alles pärast.

Kui tehnika käes, pole söögipulkadega söömisel midagi keerulist. See on umbes sama nagu kingapaelte sidumine – kui oled selle kunagi ära õppinud, saad sellega hakkama ka silmad kinni, olgugi et esialgu tundub see kui mustkunsti trikk. Foto : Wong Sze Fei

Olen siin iga päev kohal kui viis kopikat, vahel kolleegidega, vahel üksi, ja ajuti juhtub, et satun siia koguni kolmel söögikorral päevas. Tavapäraselt tellin enne kontorisse minekut hommikuse teh tarik’i, mis on koheva vahu mütsiga kaetud kakaolaadne ingveri mekiga magus kuum jook. Kõrvale võtan paar roti canai’d, mis meenutavad üliõhukesi naane, kuid maitsevad nagu pannkoogid ja saabuvad tavaliselt mõne kastmepaariga, kuhu neid enne suhu panemist pista. Lõunavalikuid on peadpööritavalt palju ning vahel ostan midagi ka õhtuks kaasa, nagu teeb kohalik malaislane, kes ühte einet süües juba järgmisest unistab. Söömine on siin riigis justkui täiskohaga töö – vahele ei tohi jätta ühtegi söögikorda ning alati peab olema innuga valmis järgmisi roogi maitsma.

Toidule pühendatud muuseum Penangi saarel

Toit on isegi nii oluline, et teatud autentsete maitsete taaskogemiseks ollakse valmis ett e võtma retki riigi teise otsa. Selle nähtuse – toidutee (food trail) – nimel sõidetakse tunde, mis näitab, millisele pjedestaalile on maitseelamuste kohalik kogemine asetatud. Nii nagu üle ilma reisideski püütakse maitsta just sellele piirkonnale omaseid hõrgutisi (grillliha Brasiilias, takod Mehhikos, suši Jaapanis, tapad Hispaanias, pitsa Itaalias, võikana Indias, tom yum Tais või dim sum Hiinas), aga siin toimub see kõik riigi sees. Isutagu Ipohi valge kohv või Melaka käsitsi valmistatud kana-riisipallid, Penangi praetud lamedad riisinuudlid keow teow või Sarawaki kookospiimas keedetud vürtsikas nuudlisupp laksa, kõik need on malaislastele pikka, ühest kohast teise loksumist väärt, sest söömine ühendab sõpru ja perekondi ning on justkui isemoodi meelelahutus.