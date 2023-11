ESIMEST KORDA EGIPTUSESSE: 13 praktilist soovitust kogenud reisikorraldajalt 

„Egiptus on Balti riikides TOP2 reisisihtkoht kohe pärast Türgit - see on taskukohane riik, kus päike paistab 364 päeva aastas,“ ütleb Ukraina reisikorraldaja Join UP! kõneisik Baltikumis Zane Leite. Ta tuletab meelde, et kuigi arenenud turismiga riigid on avatud ja tolerantsed, ei tohiks kunagi unustada, et neil on kohalikud traditsioonid ja seadused, millega tuleks ka puhkajal arvestada. Sestap kuraditosin soovitust neile, kes varem pole Egiptuses käinud.