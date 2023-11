PALDISKI: Põika Amandus Adamsoni majamuuseumi ja otsi üles Russalka ingli sünnikoht

Kui Russalka mälestusmärki on näinud pea kõik eestimaalased, siis kui paljud on käinud Paldiskis skulptor Amandus Adamsoni ateljee-muuseumis või otsinud üles koha, kus ta kuulsa ingli mudeli valmis tegi. „Kuna Amandus Adamson on tänase päevani Eesti suurim skulptor, käib külastajaid meil küllaltki palju,“ ei kurda muuseumi kuraator Tiina Laanejärv külastajate puudust.