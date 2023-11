RASKED AJAD EES: ka töö leidmine muutub keeruliseks

Hoogsalt on tööhõive kasvanud avalikus sektoris. Ökonomisti sõnul pole see üllatav: majanduslangus mõjutab esmajärjekorras äriettevõtteid. Tänavu teises ja kolmandas kvartalis on see aga kummitama hakanud ka ametnikke.

Seekordsed šokid tabasid esimesena tööstussektorit. Soosaar märgib, et töötlevas tööstuses ja ehitussektoris on töökohtade arv kahanenud juba mõnda aega. Eriti on kannatanud puidutöötlemisega seotud harud. „Töötleva tööstuse ja väliskaubanduse kehv olukord, aga ka müügimahtude vähenemine kaubanduses rõhuvad omakorda veonduse ja laonduse tegevusala, kus samuti tööhõive kahaneb.“

KONKURENTS KASVAB: Rohkem tööotsijaid ja vähem vabu töökohti tähendab väiksemat survet palku tõsta. Foto : Karin Kaljuläte / Delfi Meedia

Eesti on aeglaselt lähenemas Lääne-Euroopa palgatasemele

Kuni eelmise aasta kolmanda kvartalini reaalpalk langes. Tänavu teises kvartalis hakkas see tõusma: keskmine nominaalpalk oli 27 protsenti kõrgem kui kaks aastat tagasi. Rohkem tööotsijaid ja vähem vabu töökohti tähendab aga suuremat konkurentsi ning väiksemat survet palku tõsta. Keskpanga hinnangul võib reaalpalk taastuda alles 2025. aasta keskpaigaks.

Tegevusalade lõikes oli kiireim palgatõus avalikus sektoris. Seda mõjutas õpetajate töötasu alammäära tõstmine ligi veerandi võrra ning teises kvartalis kehtima hakanud meditsiinitöötajate kollektiivleping, mis tõstis nende palka 20 protsenti, samuti siseturvalisuse valdkonna palgakasv.

Erasektoris palgakasv pigem pidurdus. Kõige aeglasem on kasv tööstus- ja ehitussektoris, kus valitseb ka suurim tööpuudus. Kestvat majanduslangust arvestades on palgakasv siiski kiire ja suurendab tööjõutulu osakaalu SKTs. „Eesti läheneb aeglaselt Lääne-Euroopa palgatasemele,“ sedastab Soosaar.