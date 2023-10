Elektriturg vajab kiiret ajakohastamist. Energeetikaprofessor: „Sõltume täielikult ilmastikust.”

Balti- ja Põhjamaade regionaalne elektriturg Nord Pool, kus Eestigi osaleb, loodi 30 aastat tagasi elektri ületootmise olukorras. Tänaseks on olukord teinud 180 kraadise pöörde – ületootmisest on saanud puudujääk. „Täna on kogu Põhja ja Balti riikide lootus Rootsi ja Norra elektril, mis ei pruugi üldise defitsiidi olukorras piisav olla,“ märgib energeetikaprofessor Arvi Hamburg.

Ainult ilmastikust sõltuvale elektri tootmisele keskendumisest jääb professori sõnul väheks. Tänane elektrihindade kiire ja ulatuslik kõikumine ei võimalda teadlase sõnul ettevõtluses toodangu kulusid planeerida ning pärsib toodete ja teenuste konkurentsivõimet. „See olukord süveneb ilmastikust sõltuva elektritootmise lisandumisega elektrisüsteemi veelgi.”