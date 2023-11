Väiksed muudatused igapäevaharjumustes aitavad elektrit kokku hoida

Tihti kipume suurenenud energiakuluga seostama liialt soojaks köetud tuba või kauaks põlema jäetud tulesid, aga tegelikult võivad süüdlasteks olla hoopis elektritarbijaid, mille peale esimese hooga ei oskagi tulla – ööpäevaks vooluvõrku ühendatud elektroonilised seadmed. AS Eesti Energia klienditeenuste kommunikatsioonijuhi Ave Tammeniidu sõnul on tänapäevases majapidamises keskmiselt 20 erinevat elektriseadet: suured kodumasinad, nagu külmkapp, pesumasin ja pliit; väiksed kodumasinad, nagu mikrolaineahi, veekeedukann ja röster, aga ka elektroonikaseadmed, nagu televiisor, digiboks, mobiiltelefonid ning laadijad. „Isegi, kui need seadmed parasjagu kasutust ei leia, on nad üldjuhul siiski vooluvõrku ühendatud ja võivad suurendada energiakulu, kuna tarbivad elektrit ooterežiimil,” märgib ta.