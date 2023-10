LANZAROTE: saar, kus maastik on nagu Marsil ja suvi jätkub jõuludeni

Kanaari saarestik koosneb seitsmest suuremast ja kuuest väiksemast saarest, kus Eurostati andmetel elab 2,2 miljonit püsielanikku. Aastas külastab Hispaaniale kuuluvat arhipelaagi umbes 8 miljonit turisti. Meie väisame saarestikku alates 1995. aastast. Minevikus arvasin, et vulkaanilised maaribakesed on kindlasti sarnased ja piisab, kui külastada neist vaid üht. Kauaaegne tutvus kinnitab, et igal neist on oma nägu ja lugu.