Jurist: inkassoterror on kui paralleelkaristussüsteem! Õigusfirma pakub ohvritele uudset teenust

Pisuke selgitab, et plaan selle sotsiaalse probleemi lahendamiseks midagi ette võtta tekkis, kui HUGO.legal osutas justiitsministeeriumi koostööpartnerina riigi toel õigusabi, mil tegeleti 55 000 abivajajaga.

„Eestis on sisuliselt iga kümnes inimene kantud maksehäireregistrisse. Juba 2023. esimesel poolaastal võttis Eesti suurim inkassofirma Julianus menetlusse pea 40 000 nõuet,“ kirjeldab Pisuke olukorra tõsidust.

„Praktikas juba testitud lahendus võimaldab ilma juristi palkamata aegunud võlanõudest vabaneda,“ viitab Pisuke aegumise õigusrakendusele.

„Inkassofirma omandab läbi seotud äriühingute aegunud nõudeid kokku kõikvõimalikelt võlausaldajatelt: aegunud parkimistrahvid, telefoniarved ning hapuks läinud laenud on vaid mõned näited. Vaatamata sellele, et nõuded võivad olla aegunud, hakkab inkassomenetluse hooratas oma tavapärases rütmis veerema. See sisaldab endas intensiivset meeldetuletuste saatmist, maksehäirega ähvardamist kui ka selle sisestamist. Ehk teisisõnu vallandub tugev psühholoogiline survestamine, millest inimene reeglina omapäi enam lahti ei saagi. Inkassoterrori kätte sattunud isikul on valida inkassoterrorile allumise, ignoreerimise või enda õiguste kaitsmise vahel,“ ütleb Pisuke.

„Õiguslikust vaatest põhineb Eesti aegumise käsitlus Saksamaa õigusel, mille puhul aegumise korral nõue iseenesest küll ei lõpe, aga täita seda enam ei tule. Siin on põhimõtteline erinevus näiteks Soomega, kus aegumise korral ka nõue ise lõpeb. Kui tuua näide reaalsest elust, siis ühtegi Soome parkimistrahvi pärast nende aegumist sisse nõuda ei tohi, kuna nõue on lõppenud. Eestis tehtud parkimistrahvi puhul nõuab inkassofirma võlga silmagi pilgutamata edasi, olgu see nõue lausa kümme aastat vana. Siit tekib küsimus, mis mõte üldse on nõude aegumisel, kui ka aegunud nõude puhul võib inkassoterror kesta edasi aastaid,“ kirjeldab jurist.

„Vaatamata sellele, et inkassofirma aegunud nõudega kohtusse reeglina ei pöördu, siis inkassomenetlus juba iseenesest on eraldiseisev karistusmeede. Kahtlemata on selleks ka maksehäireregister, mille puhul kogu aegunud nõuetega seonduv on isegi teataval määral ebaeetiline. Seadusandja sätestab, et võlausaldaja saab kolme aasta jooksul oma nõuet sisse nõuda. See on väga pikk aeg ning kui isik ongi oma õiguste eest jätnud õigeaegselt seismata, siis ei tohiks ta sattuda õiguskaitseorganitest sõltumatu paralleelsüsteemi ohvriks,“ rõhutab Pisuke.