Rendifirmad riisuvad koore: automaks paneb kaaluma, kas oma autot ongi vaja?

Valitsuse planeeritud automaks on pannud nii mõnegi autoomaniku kaaluma, kas oma autot on üldse vaja. Paljud on otsustanud loobuda pere teisest autost. Aga ka ühe auto omanikud, kes igapäevaselt ei sõida, kalkuleerivad, kas tuleks odavam hoopis taksoga liigelda või võtta isikliku sõiduki asemel rendiauto.