TURISMIMAKS: hea võimalus käsi turisti taskusse toppida

Turism on pärast pandeemiaaegseid piiranguid jälle hoo sisse saanud – mõnel pool lausa nii suure hoo, et populaarseimad turismiatraktsioonid ägavad rahvarohkuse all. Näiteks Amsterdamis tõuseb praegune seitsmeprotsendine turismimaks 12,5 protsendile hotellitoa maksumusest, muutudes Euroopa kõrgeimaks turismitaksiks. Mallorcal aga lisandub tipphooajal iga öö arvele umbes neli eurot. Kuid paljudes riikides ja linnades on seda turistidelt sisse kasseeritud juba mõnda aega.