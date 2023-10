Kõik majandusnäitajad on punased. Peeter Raudsepp: „Selliseid hinnatõuse nagu viimasel kahel aastal ei ole varem olnud. Need on ehmatavad, šokeerivad.“

Kui kolm kuud tagasi olid eksperdid optimistlikud ja prognoosisid aasta lõpuks majanduskasvu, siis nüüd on selge, et seda ei toimunud ega saagi toimuma. „Majanduskliima on halb. Eratarbimise ja investeeringute olukord on halb. Ja muutub veel halvemaks,” tõdeb konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp.