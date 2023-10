27 000 uut töötajat: kolmandik Ukraina sõjapõgenikest on leidnud töö

Kuigi Ukrainast saabunud inimesed on suurendanud hõivatute arvu Eestis, on nende seas töötuid siiski rohkem kui kohalike seas. Samuti tuuakse raportis välja, et majanduse madalseisu tõttu võib vajadus töötajate, sealhulgas Ukrainast saabunud inimeste järele lähikuudel väheneda.