Automaks soosib kergeid ja puhtaid: „Kas linnas peab tingimata sõitma CRVga?“

2025. aastast kehtestatakse Eestis automaks. Uue maksu eesmärk on autostumise pidurdamine ja inimeste nügimine keskkonnasõbralikumate autode poole. „Loogika siin taga on lihtne, mida suurem on sõiduki keskkonnamõju, mida saastavam ja raskem see on, seda suurem tuleb ka maks,“ selgitab rahandusminister.