IISRAEL: sind juhatatakse kohtadesse, mille olemasolu on isegi raske uskuda

„Oli ilus sügisene päev, kui mina ja minu kaaslane Jüri Prahvakas Tallinna (Balti) vaksalis tossava raudruuna teise klassi (esimeses on kallim) istusime, et Lääne-Euroopas oma silmaringi laiendada, süvendada, avardada, selgitada…“ kirjutas omal ajal Oskar Luts. Enam-vähem samamoodi võin ma alustada oma reisikirja Iisraelist, ainult ruunake on nüüd pigem tiibadega hobuse ehk Pegasuse moodi ja pole kindel, et ta mind luuletiivul edasi aitab.