Suhtelises vaesuses elab ligi veerand Eesti inimestest. Pereema: „Ei oska enam millegi arvelt kärpida. Elu on muutunud masendavaks närutamiseks.“

Toimetulekutoetuse saajate arv on varasemate aastatega võrreldes kordades kasvanud ning alla vaesuspiiri langeb üha rohkem inimesi, kes varem kenasti hakkama said. „Toidupoes kaalun väga hoolikalt, mida võtta. Liha pole ikka ammu ostnud,“ räägib Signe, kes on loobunud nii juuksurist, autost kui trennis käimisest.