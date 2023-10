KATKEND RAAMATUST | Kõrbefestival Tuneesias: kaamelid au sisse ja pruudid koos kaasavaraga uude koju

Sahara kõrbeväravaks nimetatud Douzi tänavatel kiirustavad festivaliväljaku poole väikesed lahtised sõidukid, mille kastis on pillide ja trummidega tantsijad. Nende taga asuvad teele kaamelid, seljas kõrged pruuditornid, mida katavad kirjud vaibad. Sellises tornis viiakse pruut koos kaasavaraga võõraste silmade eest varjatult läbi linnatänavate tulevasse koju. Enne rongkäigu algust on festivalikülalistel võimalus samuti korraks proovida, mis tunne on selles tornis istuda. See tundub olevat festivali üks populaarsematest atraktsioonidest.