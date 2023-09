KASVÕI TOIDU ARVELT: kodulaenu maksetega hilineb vaid iga 550. laenaja

Intressimäärad on olnud langustrendis umbes 40 aastat – see on pikem ajavahemik kui iseseisvuse taastanud Eesti panganduse ajalugu, kirjutab LHV kaasasutaja Andres Viisemann. Seni, kuni intressimäärad langesid, ei mõelnud riskile – intressimäärade võimalikule tõusule – peaaegu keegi. Ja kui need järsku kerkisid, loodeti, et ega need pikalt ja väga palju ei tõuse.