ÄRA VISKA ÄRA! Meistrite juhendamisel saab katkisele asjale anda uue elu

Paranduskojas käijatest on umbes 70% naised ja 30% mehed. „Tundub, et naistel on natuke rohkem tuge vaja.“

Abi puutöös ja rõivad tasuta korda

Tallinnas Kopli kogukonnakeskuses avatud parandustöökojas on valik puutööriistu. „Oleme alles aasta aega toimetanud ja mõni suurem tööriist on veel puudu, aga selliste kodutarvete nagu riiuli, kapi, tooli või tabureti parandamiseks on meil kõik vajalik olemas – saab lihvida, kruvida, peitsida ja värvida,“ tutvustab mööblitisleri taustaga meister Andre Pichen. Tema sõnul käiaksegi nende juures eelkõige mööblit parandamas, sest seda ala oskab ta ise kõige rohkem ja on ka lihtsam nõu anda. Aga on tuldud ka keevitama, tinutama, ratast parandama. „Tihti saavad meie juures käijad ise oma töödega hakkama. Kui inimesel on pea otsas ja käed lahti, võib ta siin ükskõik mida parandada.“

Enim on Kopli tänaval seni korda tehtud toole, kõige värvikamaks värskenduseks peab Pichen aga üht väga väsinud välimusega mosaiikstiilis talumaja ust, mille perenaine nende juures kokku liimis ja üle värvis. „Ukse taastamine võtab omajagu aega ja see võttis veel eriti palju – tuli kittida ja kiht kihi haaval värvida.“

Pichen lisab, et iga asja pole mõtet parandada, aga neid, millel on kas sentimentaalne, praktiline või muu lisaväärtus, tasub kindlasti hoida. „Illusioon sellest, et kõike saab osta, on purunemas – iseseisvudes olid asjad meie jaoks väga põnevad, aga nüüdseks oleme aru saanud, et ega need meid õnnelikumaks pole teinud. Pigem vastupidi – mida vähem me tarbime ning mida rohkem kasutame käelisi oskusi ja õpime ajaloost, seda lihtsam on õnnemolekulil tulla.“

Programmi „Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023“ raames pakub Reet Ausi parandus- ja ringdisainistuudio Trash to Trend Tallinnas võimalust viia neile oma riideid parandamiseks ja disainimiseks. „Meie vanalinnastuudiosse saavad inimesed tuua oma asju parandusse. Korraldame ka töötubasid ja lisaks saab kahel päeval nädalas broneerida aja parandustöödeks, kui õmbleja on kõrval ja juhendab – siis saab ka ise masina taha istuda,“ tutvustab võimalusi Reet Ausi Stuudio turundusjuht Krislyn Valtson. Kuna kõik see on rohepealinna projekti raames tasuta, on tema sõnul huvi väga suur.

Parandusteenused toimivad annetusepõhiselt või tasuta