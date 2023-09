300 MILJONIT TUULDE: eurorahade taotlemine kidub, sest õigusaktid on korrastamata

Riigikontrolli andmetest nähtub, et neli kuud enne taotlusperioodi lõppu on Eestil ühtekuuluvuspoliitika rahadest kasutamata 300 miljonit eurot. „Raha kaotsiminek ja oluliste projektide tegematajätmine on juba tõsiseks ohuks,” rõhutab vanemaudiitor Liedemann ning lisab, et pingeline on olukord ka järgmise perioodi toetuste osas.