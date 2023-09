KÄIBEMAKS KERGITAB HINDU JUBA TÄNAVU! Tarbijakaitsja: „Meie hindu ei reguleeri. Kui ei sobi, võib ostmata jätta.“

Uuest aastast tõusev käibemaksumäär on pannud kaupmehi juba tänavu hindu ülespoole kruvima. Üllatavalt selgub, et sellise ettepaneku taga on Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA). „Peaasi, et silt on õige,” ütleb amet, kes peaks seisma eelkõige tarbija huvide eest.