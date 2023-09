BAKTERID PÕHJAVEES: kas Eesti veevarud on ohus?

Eesti inimesed on harjunud, et joogivett on piiramatus koguses. Keerad kraani lahti ja sealt jookseb pahinal puhast vett. Tänavusuvise põua ja Saaremaa veereostuse valguses on siiski teravalt ilmnenud, et see ei pruugi olla enesestmõistetav. Peab ka arvestama, et Eesti joogi- ja tarbevesi pärineb suuresti põhjaveest, mis on aga taastumatu ressurss.