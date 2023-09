Riik on liiga agar: kiire maksutõus paneb inimesed rumalusi tegema

„Töötlev tööstus on kukkunud viiendiku võrra. See on 40 000 inimest, kes on alakasutatud, kes ei tee praegu midagi. See on meeletu potentsiaal,” ütleb majandusanalüütik Lenno Uusküla. Eesti ettevõtete konkurentsivõime langeb, pankrottide arv on kasvuteel ja inimesed kaotavad töö. Liiga agar maksude tõstmine võib aga kurjasti kätte maksta.