Hans H. Luik: riigieelarvesse laekuks miljoneid, kui tunneksime reegleid, mille järgi mäng käib

„Euroopa Liit on mängulaud, kuhu oleme mitte lihtsalt maha istunud, vaid palunud ennast istuma lasta. Seal jagatakse kaarte vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonidele ning nende mängureeglite järgi peame ka mängima,” märgib Luik ning lisab, et välissuhtluses on Eesti äärmiselt koba.