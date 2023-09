ASI ON AJUS! Neuroteadlane Jaan Aru selgitab, miks langeme kelmide ohvriks

„Mulle tuleb väga palju õngitsuskirju. Arvatakse, et teadlased on nii targad, et nemad nende õnge ei satu. Tegelikult võivad teadlased olla väga naiivsed,“ rääkis neuroteadlane Jaan Aru. Ta meenutab, kuidas sai õngitsuskirja, kuidas teda ootab auhind hea teadustöö eest. „See on midagi, mida iga teadlane ootab – lõpuks on mind tähele pandud!“ selgitab ta, millega kelmid teda meelitasid. Pool tundi hiljem helistas Arule aga 70aastane kolleeg. Ka tema oli selle kirja saanud ja nüüd rõõmustas. „Ta on tark mees, kuid langes peaaegu kelmide ohvriks,“ tõdeb teadlane, et tarkus pettusest ei päästa.