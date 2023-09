PIHTA SAAVAD MAAINIMESED: Tallinna kontoritöötajat mõjutab majanduslangus vähe

Viimastel aastate peadpööritavad arengud – pandeemiast sõjani – on toonud palju ebakindlust. Eesti majandus on vabalanguses. Tavatult kiire hinnatõus ning juba enam kui aasta reipalt ülespoole rühkiv euribor mõjutab valusalt inimeste toimetulekut. Mida on oodata algavalt talvelt – kas tuleb turvavööd veel tugevamini kinnitada või on hullem tänaseks möödas?