ARVELDUSARVE EEST INTRESS. „Praegu peaks ka nõudmiseni hoiused teenima intressitulu,“ ütleb keskpank

„Pankade intressikulud on madalad, sest enamik hoiustest seisab inimestel ja ettevõtetel pea olematute intressidega arvelduskontodel. See näitab, et pangad saaksid ise majandusele tagasi anda niimoodi, et maksaksid intresse ka arvelduskontol oleva hoiuse jäägilt ehk nõudmiseni hoiustelt,” ütleb Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs.

Rootsis on pangad juba kehtestanud arvelduskontole 0,25% intressi. Eestis on pangad üleskutsele reageerinud erinevalt.