ELUKALLIDUS ÕGIB SÄÄSTE? Üksikema: „Ausalt tunnistan, et varusid pole üldse.“

„Ausalt tunnistan, et varusid pole üldse,“ tõdeb kahte last kasvatav Katrin. Ta lahutas abielu kaks aastat tagasi. Mehel suurem palk pakkus toona turvalist tagalat. Katrin käivitas siis oma ettevõtet ja kõikuv sissetulek ei võimaldanud puhvrit koguda, kuigi teab, et igal naisel peaks olema meelerahufond. „Seepärast ongi enamik naisi, kes lastega üksi jäänud, kohe vaesusriskis,“ arvab ta. Katrinil on siiski olemas lastele tehtud pikaajalised investeeringud, kuid neid üleöö rahaks ei tee. „Ma ei tahagi. Seega on keeruline,“ tõdeb ta.