MINIMALISMI MAAGIA: mida pereemad võidavad, kui asjadest loobuvad? „Ei ole ainult valged seinad ja tühjus!“

„Ma ei arva, et meie kodu näeb sellepärast välja kuidagi teistmoodi, et minimalism on mulle südamelähedane. Ei ole ainult valged seinad ja tühjus. Siin ikkagi elavad inimesed,” muigab Helena Pihl. Liigsetest asjadest loobumist alustas ta viis aastat tagasi. „Koju ei pea ladu tekitama,“ leiab ta. Selle asemel, et asju igaks juhuks hoida ja varuda, saab need vajadusel osta teise ringi poest või ühismeedia turuplatsilt.