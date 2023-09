BÖRSIHIND NÄITAB HAMBAID: milliseid elektrihindu prognoositakse talveks?

Möödunud aasta augustis oli elektri keskmine börsihind 43 senti kilovatt-tunnile (ehk 0,43 €/kWh). Tol hetkel tundus Evelinile mõistlik sõlmida ühetoalisele korterile fikseeritud leping viieks aastaks hinnaga 0,18 €/kWh. „Kevadel see enam nii mõistlik ei tundunud, kuid lepingut lõpetada ka ei saanud. Katkestamisel on ettenähtud trahv,” ütleb ta. Korteri elektriarve on olnud keskmiselt 40 eurot kuus, mis ei käi üle jõu.