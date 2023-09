BÖRSIHIND NÄITAB HAMBAID: kas nüüd peaks elektripaketi fikseerima?

Esmaspäeva, 11. septembri õhtul on oodata elektri börsihinna tõusu 56 sendini kilovatt-tunni kohta. Augustis on olnud isegi kõrgemaid hinnatippe. Ehk on mõistlik sügise eel üle minna fikseeritud elektripaketile, sest ka riik ei plaani talveks energiatoetusi.