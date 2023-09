KUNST KUULUB RIKASTELE: „Meie pole hinda tõstnud!“ kommenteerib rahvusooper tänavusi 70euroseid teatripileteid

Ooperiteatri aastatetaguseid pileteid uurides nähtub, et tänavune hinnatõus on eelnevatega võrreldes olnud enam kui kahekordne. Hinnad hakkasid vaikselt ülespoole ronima juba pandeemia ajal – alguses tõsteti esietenduste hindu, siis aga jäid need kõrgendatud tasud kehtima ka vanematele etendustele. Kui 2019. aastal pääses paarikümne euro eest istuma nii parterisse kui esimesele rõdule, siis nüüd ei saa selle raha eest enam 2. rõdu viimasesse rittagi.