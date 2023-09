EESTI RAHA PUHAS: „Oleme tänaseks Euroopa esirinnas, kuid tuleb arvestada, et rahapesu oht on alatine."

Põhja- ja Baltimaade ning IMFi koostöös valminud uuringus hinnatakse Eesti tegevus rahapesu tõkestamise vallas piisavaks ning kiidetakse regiooni järelevalveasutuste vahelist koostööd. Kuid mainitakse ka ohukohti. „Viimastel aastatel on Põhja-Balti regioonis seoses järelevalve reeglite rikkumisega aset leidnud mitmed rahvusvahelised pangandusskandaalid, millel on kaugeleulatuvad majanduslikud ja mainet puudutavad tagajärjed,” seisab raportis. „Need juhtumid tõid teravalt esile kõrged rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid, mis on seotud piiriülese pangandustegevusega.“