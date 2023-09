ÜLE 1000 EURO SÄÄSTU: millistelt internetiteenustelt saab pere ja sõpradega kokku hoida?

Veebihiiud on ammu mõistnud, et kasutajad jagavad kontode paroole. Keelamise ja piiramise asemel on hakatud looma võimalusi teenuste mugavaks ja kasutajasõbralikuks jagamiseks ja see trend levib vaikselt Eestiski. Paketti sõprade või pereliikmetega jagades võib hind inimese kohta erineda pea poole võrra.