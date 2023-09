HAKKAME SENTE LUGEMA?! Millist sügist ennustavad majanduseksperdid?

„Kaubanduskeskuste parklad võivad näidata üpris vastuolulist seisu. Tõesti tundub, et kui parkla on täis, siis järelikult on ka kliente. Paraku see nii pole,” leiab Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Statistika näitab, et Eestis on kaupluste käive vähenenud pea kümnendiku. Varasema 100 euro asemel on inimestel sissetulekutest kulutada 96. Palju rohkem valitakse, mida ja kust osta. „Vahepeal, suure hinnatõusu ajal, oli olukord, kus kuust kuusse hinnad kasvasid nii kiiresti, et poest osteti ilma hindu võrdlemata. See aeg on aga möödas,” tõdeb peaökonomist. Samas majanduse kokku kukkumisest praegu rääkida ei saa.