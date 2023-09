PRÜGIKOTIST BUTIIKI: Auli päästab kantud rõivaid, mis muidu läheksid tuleroaks

Auli Uiboupin toimetab Riisiperes kunagise puumajatehase angaaris. Siin on tal piisavalt ruumi, kus kasutatud riideid hoida, sortida ja ümber töödelda. Kohe sissepääsu juures kõrgub kuhi kilekotte, mille sisuks on kasutatud riided, jalanõud ja tekstiilid. Need tuuakse Eestisse Põhjamaadest.