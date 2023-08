KELMIDE UUED TRIKID: maksa tollimaksu tuntud postifirmale! Vastutasuks tühi tasku või soovimatu kaup

„Mulle tuli veidralt aadressilt e-kiri, et teile on Hiinast pakk. Kuna asi tundus imelik, siis ma ühelegi lingile ei vajutanud,” kirjutab Õhtulehe lugeja. Paari päeva pärast tuli sama saadetise numbriga sõnum Omnivalt. Arvates, et ehk on abikaasa selle paki tellinud, vormistas ta ära tollideklaratsiooni ja maksis kaheksaeurose tollimaksu. Saadetise sai ta kätte ja seal olid sees päikeseprillid. „Täitsin riigikassat ja Omniva rahakotti ning sain „originaal“ Ray-Banid,“ kirjeldab ta juhtunut. Pidevad sõnumid teavitavad teda sellest, et uued pakid on juba teele saadetud. Ta ise on veendunud, et kandis tollimaksu ikka õigele kontole.