GALERII | SEKUNDIGA SINIVERELISEKS: Leedu mõisahotellis võid tunda end tõelise aristokraadina

Seda, et ma võinuks maailma sündida 150 aastat varem, sain ma juba ammu aru Riia automuuseumis. Sama võisin taas nentida mõni nädal tagasi Leedu mõisahotellides ööbides ja sealsetes iidsetes parkides patseerides. Nii mõnus on kordki elus end tõelise aristokraadina tunda! Et väärikas ümbruses end vääriliselt tunda, tasuks ka tavapärane turisti univorm ehk teksad ja T-särk ajutiselt pika seeliku või, veel parem, kahiseva kleidi vastu vahetada.