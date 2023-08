VÄLISMAKSE TEEB KONTO TÜHJAKS?! Rabatud klient: jäin Türgist tulnud ülekandega miinusesse

Maailmas ringireisivale Mariliisile ja tema elukaaslasele tuli üllatusena, et LHV küsib riskiriikide nimekirja pandud riikidest tulevate maksete eest 100 eurot teenustasu. Enamasti laekuvad välismaksed nende teistele kontodele Revolutis või Wise'is, aga seekord oli tarvis kanne teha LHVsse. „Esimesed kaks makset laekusid juulis Singapurist ja arvasime, et sealne pank on teenustasu võtnud. Kui ka Türgi 39euroselt makselt võeti 100 eurot teenustasu, siis hakkasime oma pangast uurima,” räägib ta.