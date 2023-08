EI MIDAGI ROOSILIST: riigil tuleb jõulisemalt tulud ja kulud tasakaalu saada

Majandusolud on viimase pooleteise aasta jooksul halvemuse suunas liikunud üle terve Euroopa. Eesti ja lähiriigid on võrreldes teiste Euroopa riikidega selgelt kehvemal positsioonil. Kuna Eesti on väliskaubandusele orienteeritud väikeriik, siis mõjutab riiki eriti see, mis kaubanduspartnerite majanduses toimub.